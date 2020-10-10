YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Avrupa’da yaşayan Çorumlulardan 19 öğrenciye tablet hediye

Avrupa’da yaşayan Çorumlulardan 19 öğrenciye tablet hediye

ÇORUM HABERLERİ  | 10.10.2020 18:00 | Son Güncelleme

Avrupa’da yaşayan Çorumlular sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile pandemi nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında yeterli altyapıya sahip olmayan 19 öğrenciye tablet hediye etti.Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu üyeleri tarafından temin edilen 19 tablet düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, çocuklar ve eğitim söz konusu olduğunda ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.Eğitimin beslenme gibi vazgeçilmez olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Candan, pandemi süreci de olsa eğitimin bir şekilde devam etmesi gerektiğine işaret etti.Bu anlamda devletin uzaktan eğitim gibi çeşitli tedbirler aldığını hatırlatan Candan, “Cumhurbaşkanımız açıkladı.

Avrupa’da yaşayan Çorumlular sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile pandemi nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında yeterli altyapıya sahip olmayan 19 öğrenciye tablet hediye etti.
Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu üyeleri tarafından temin edilen 19 tablet düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.
Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, çocuklar ve eğitim söz konusu olduğunda ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.
Eğitimin beslenme gibi vazgeçilmez olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Candan, pandemi süreci de olsa eğitimin bir şekilde devam etmesi gerektiğine işaret etti.
Bu anlamda devletin uzaktan eğitim gibi çeşitli tedbirler aldığını hatırlatan Candan, “Cumhurbaşkanımız açıkladı. Önümüzdeki hafta 500 bin tablet okullarda öğrencilerimize dağıtılacak. İhtiyaç olursa devletimiz yine dağıtmaya devam edecek. Eğitim sadece devletimizin değil belediyeler, sivil toplum kuruluşları gibi toplumun bütün kesimleri omuz veriyorlar. Burada tabletin sayısı önemli değil. Yapılmak istenen işin güzelliği önemli. Böyle bir konuda Avrupa’da yaşayan Çorumluların inisiyatif alması çok önemli. Bu anlamda destek veren tüm herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Çorum Belediyesi olarak kendilerinin de tablet dağıtacaklarını hatırlatan Candan, ilk etapta Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 250 tabletin verileceğini, ihtiyaç olursa yine tablet vereceklerini sözlerine ekledi.
Yurt dışında olduğu için programa katılamayan Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook grubu kurucu Güngör Ercin de, gönderdiği mesajda, “Pandemiden dolayı uzaktan yapılan eğitimden imkansızlıklar nedeniyle yeterince faydalanamayan öğrencilerimize elimizden geldiği kadar, ardım etmeye karar verdik. Gönülüllüremize yaptığımız çağrının ardından şimdilik 19 öğrenciye 19 tablet hediye edeceğiz. Tablet bilgisayar vereceğimiz öğrencileri okul idareleriyle yaptığımız istişareler sonunda belirledik. Destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu olarak Avrupa ile Çorum arasında köprü kurmaya bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
10.10 Balıkesirliler günü kutlanıyor
10.10 Balıkesirliler günü kutlanıyor
Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı
Uzaklaştırma kararına uymadı, eşinin yaşadığı evi yakmaya çalıştı
Burhaniye’de nar bereketi
Burhaniye’de nar bereketi
Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"
Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"

Çorum Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:39
Öğle
12:32
İkindi
15:42
Akşam
18:15
Yatsı
19:34

Çorum Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor
Dedektiflik talebinde en çok erkekler bulunuyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama
Ahlatcı’dan Kırkdilim projesine ilişkin açıklama
Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.