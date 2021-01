Avrupa’daki yarışmada Türkiye’yi sadece Erciyes temsil ediyor

Uluslararası çapta eşsiz bir kış destinasyonu haline gelen Erciyes, 2021’in En İyi Kayak Merkezleri yarışmasının ikinci raundunda İtalya’daki kayak merkezi Zinnen Dolomites ile yarışacak.

Alpler standardında pistleri, sağlam altyapısı, son teknoloji ürünü mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkânları ile ve de son yıllarda misafir ettiği on binlerce yabancı turist ile global bir merkez konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi, adını dünyada duyurmaya devam ediyor.

Merkezi İngiltere’de bulunan ve dünyanın en saygın kayak sitelerinden go4ski.com’un her yıl Avrupa’daki seçkin kayak merkezleri arasında düzenlediği “2021 The Best Ski Resort of the World” yarışmasına katılmaya Türkiye’den layık görülen tek kayak merkezi Kayseri Erciyes oldu. Yarışma, İtalya, İsviçre, Avusturya, Norveç ve Türkiye olmak üzere toplam 16 seçkin kayak merkezi arasında gerçekleşiyor.

Sosyal medya ağı üzerinden online düzenlenen yarışma dört etapta yapılıyor. Birbiri ile ilk raundda karşı karşıya gelen 16 kayak merkezi arasındaki oylamada 8’i eleniyor; geriye kalan 8 kayak merkezi ikinci raunddaki oylamada 4’e düşüyor. Yarı finale kalan bu dört merkez arasındaki oylama sonucunda iki kayak merkezi büyük finalde yarışıyor.

İlk raundda İtalya’daki kayak merkezi Alpe Lusia’yı eleyerek ikinci raunda geçen Erciyes Kayak Merkezi şimdi de İtalya’daki diğer bir kayak merkezi olan Zinnen Dolomites ile 11 ve 12 Ocak’ta karşılaşacak. Go4ski.com’un Facebook ve Instagram hesapları üzerinden gerçekleşecek oylama iki gün sürecek.

İkinci etapta Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, Valmalenco, Val Gardena, San Martino di Castrozza, Zinnen Dolomites, Alta Badia, Valdi Fassa ve Pontedilegno-Tonale gibi dünya çapında şöhrete sahip merkezler ile yarışıyor.