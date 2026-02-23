Hadise'nin Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Ben bu vatana aşık bir kadınım"

Yaptığı her hareketle gündem olan Hadise'nin yer aldığı UNICEF-Ramazan klibi gündeme bomba gibi düştü. Klipte Türkiye'nin; Gazze, Sudan ve Afrika gibi derin insani kriz bölgeleriyle aynı listede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında gösterilmesi tepkilere sebep oldu.

Videoda, "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadelerini kullanan Hadise tepkiler sonrası bir açıklama yayınladı.

"RAMAZAN'DA İYİLİĞİ BERABER YÜRÜTELİM"

2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük.

Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

"İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim" diyen Hadise paylaşımın devamında şunları söyledi:

"Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye’nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE

2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye’de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke."

Şarkıcı Hadise tepkilere yanıt olarak "Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır" dedi.