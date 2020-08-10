YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Avrupalı Kayserililer Birliği, Kayseri fahri temsilciliğine Mehmet Ketencioğlu getirildi

Avrupalı Kayserililer Birliği, Kayseri fahri temsilciliğine Mehmet Ketencioğlu getirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Merkezi, Kayseri ve ilçelerine daha iyi hizmet verebilmek için Kayseri’de ikamet eden Mehmet Ketencioğlu’nu fahri temsilci olarak görevlendirdi.Birlik, yapılan atamayı Genel Başkanı Muzaffer Polat ve Genel sekreter Mustafa Duman kanalıyla kamu oyuna duyurdu.

Avrupalı Kayserililer Birliği, Kayseri fahri temsilciliğine Mehmet Ketencioğlu getirildi

Merkezi Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Avrupalı Kayserililer Birliği Genel Merkezi, Kayseri ve ilçelerine daha iyi hizmet verebilmek için Kayseri’de ikamet eden Mehmet Ketencioğlu’nu fahri temsilci olarak görevlendirdi.
Birlik, yapılan atamayı Genel Başkanı Muzaffer Polat ve Genel sekreter Mustafa Duman kanalıyla kamu oyuna duyurdu. Birlik bu güne kadar ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye ve ilk öğretim ve lise öğrencisi gençlere ve ailelerine kaban ve ayakkabı yardımında bulunarak, okul kütüphanelerine ve huzur evinde kalanlara destek oldu.
Kayseri fahri temsilcisi olarak görevlendirilen Mehmet Ketencioğlu yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Kayseri için hizmet te hiçbir karşılık beklemeden çalışanlar arasına hiçbir menfaat beklemeden bende dahil oldum. Allah razı olsun diyen idarecilerden sadece ilgi ve gerçek samimiyet bekliyoruz. Sadece oy deposu gibi görmesinler bizi, gerisini biz hallederiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Şehitkamil’de yeni üretim sahası oluşturuluyor

Şehitkamil’de yeni üretim sahası oluşturuluyor

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:41
Öğle
12:48
İkindi
16:37
Akşam
19:46
Yatsı
21:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.