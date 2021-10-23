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Avrupalı şefler Türk yemeklerini Kayseri'de öğreniyor

23.10.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2 yıldır uygulanan Erasmus Hareketlilik Projesi ile Fransa, İtalya, Romanya, Polonya ve Slovenya'dan gelen yabancı mutfak şefleri ve öğrencilere hem kentin yöresel lezzetleri hem de Türkiye'nin isim yapmış tatları tanıtılıyor - Okulun AB Projeleri Koordinatörü Ergün İkiz: - "Her ülke geleneksel yemeklerini tanıtıyor. Bunun yanında kültürel etkileşim de oluyor"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'deki Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 yıldır Avrupa'dan gastronomi şeflerini ve öğrencileri ağırlayarak onlara hem kentin hem de Türkiye'nin önemli lezzetlerini tanıtıyor.

Fransa, İtalya, Romanya, Polonya ve Slovenya'dan Erasmus Hareketlilik Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen mutfak şefleri ve bu alanda eğitim gören öğrenciler, "Mutfak Bizim Krallığımız, Yemek Bizim Tutkumuz Projesi" çerçevesinde Türk yemeklerini tadıp yapımlarını uygulamalı öğreniyor.

Geçen yıl da kente gelerek meslek lisesinin mutfağında Kayseri'nin yöresel lezzetlerini hazırlamaya çalışan şefler, bu kez de dünyaca bilinen baklavanın yapılışını öğrendi. Baklava ustaları, 5 ülkede mutfak alanında çalışan 11 şef ile 10 öğrenciye tatlının yapılışını uygulamalı anlattı.

İki baklava ustası, özenle açtıkları hamurun inceliğini, altına yerleştirdikleri kağıttaki yazıların okunurluğu ile gösterdi. Ustalıkla açılan, kat kat kesilen baklavanın yapım aşamaları, yabancı şefler ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Baklava yapımının aşamalarını cep telefonlarıyla kaydeden ve not tutan yabancı şefler, sık sık alkışlarla ustaları tebrik etti.

- "Baklavanın tadını da çok beğendiler"

Okul Müdürü Yüksel Küçük, AA muhabirine, Türkiye dahil 6 ülkenin yer aldığı projeyle Kayseri'nin yöresel lezzetlerinin yanı sıra ülkenin önemli tatlarını yabancı konuklara öğrettiklerini söyledi.

Türk mutfağını ve kültürünü yabancılara tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Küçük, ilerleyen günlerde kendilerinin de Romanya'ya gideceğini kaydetti.

Okulun AB Projeleri Koordinatörü Ergün İkiz ise misafirlerin yemeklerin yapılışından etkilendiğini anlatarak, "Her ülke geleneksel yemeklerini tanıtıyor. Bunun yanında kültürel etkileşim de oluyor. Şehrimizi tanıtıyoruz." diye konuştu.

Yabancı şeflerin baklavanın tadını da çok beğendiğini vurgulayan İkiz, "Baklava, dünyaca bilinen bir tatlı, onun yapılışını görmenin heyecanını yaşıyorlar. Ülkelerinde denemek için hepsi not tutuyor, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor. Konuklara şehrimizi de gezdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'dan gelen mutfak şefi Krzysztof Zlelonka da Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu, birçok yemeği tatma fırsatı bulduğunu aktardı.

Zlelonka, özellikle kentin yerel lezzetlerini tattığını ve favori yemeğinin Kayseri mantısı olduğunu belirtti.

İtalya'dan gelen gastronomi bölümü öğrencisi Gaia Olivieri, tattığı lezzetlerden İskender kebabını ve baklavayı sevdiğini söyledi.

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