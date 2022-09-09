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Avrupalı turistin Türkiye'de kış tatili talebi arttı

09.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler: - "Şu anda kış sezonu için gelen rezervasyonlar geçen yıla göre yüzde 20-25 civarında artış gösteriyor"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kış sezonu için gelen rezervasyonların geçen yıla oranla yüzde 20-25 arttığını bildirdi.

İşler, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyadaki enerji ve gıda sektöründeki daralmaya karşın Türkiye'nin çok iyi bir turizm sezonu geçirdiğini anlattı.

Turizmde doğru adımlar atan Türkiye'nin krizleri aştığını kaydeden İşler, bu sezonki turist sayısının, Türk turizminin krizlere ve sorunlara karşı devletle el ele vererek ortaya koyduğu başarının en büyük göstergesi olduğuna işaret etti.

Yaz aylarındaki bereketin kışa da yansıyacağını ifade eden İşler, "Avrupalı ülkemize geldiği zaman detoks, botoks gibi birçok sağlıklı yaşlanmak dediğimiz formülasyona kendini tabii tutarak hem pahalı enerji faturalarından kaçmış oluyor hem de çok güzel bir hizmet ve istediği gibi sağlıklı beslenme, bunun yanı sıra güzelleşmek adına birtakım etkinlikleri de alarak, aslında cebinde para kalarak ülkesine gidecek." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Avrupa'dan gelecek turist sayısını arttırmak için girişimlerde bulunduğunu aktaran İşler, şöyle konuştu:

"Şu anda kış sezonu için gelen rezervasyonlar geçen yıla göre yüzde 20-25 civarında artış gösteriyor. 'Yaşlanmamak mümkün değil ama sağlıklı yaşlanmak elimizde'... Bu sloganla yola çıkan turizmciler, SPA, wellnes tesislerimizi, sağlık merkezlerimizi, detoks, botoks ve diyet menülerini pazarlamak adına yeni bir formülasyon buldu. Bu formül de tuttu gözüküyor."

- İlgi en çok İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan

Mehmet İşler, talep artışının düşük sezonu hareketlendirecek ve atıl yatakları dolduracak olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, kasım-nisan döneminin hareketli geçmesini umduklarını kaydetti.

Talebin en çok İngiltere, Almanya, Hollanda ve Orta Avrupa ülkelerinden geldiğini ifade eden İşler, tatil planlarının genellikle iki haftalık olduğunu, rezervasyon çeken otellerin ise sağlık turizmi ve hastane altyapısı dolayısıyla İstanbul, İzmir ve Antalya'da kümelendiğini belirtti.

- "2023 hedefi 53 milyon turist"

Bu yıl 47 milyon turiste ulaşılacağını kaydeden İşler, "2023 yılında Türk turizminin özellikle bu kış operasyonunu da düşünecek olursak 53 milyon turisti yakalaması işten bile değil. Türk turizminin yeni hedefi 2023'te 53 milyon olacaktır ve bunu da başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Turizm sezonunun uzamasının istihdama katkı yapacağına işaret eden İşler, "Özellikle kış aylarında yoğunluk azaldığı için otellerde işten ayrılmalar söz konusu oluyordu. Sezon uzayacağı için bu durumda azalmalar bekliyoruz ayrıca, turizme bağlı yan sektörlerde de istihdam olumlu etkilenir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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