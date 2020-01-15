Avrupanın 3. büyük kongre merkezi başkan Ömer Günel’in projesiyle yeniden canlanacak

Kuşadası Belediyesi, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük kongre merkezleri arasında yer alan KOMER’in yeniden işler hale gelmesi için düğmeye bastı. Yıllardır ilçenin kanayan yarası konumunda olan Efes Kongre Merkezinin, Belediye Başkanı Ömer Günel’in önerdiği proje sayesinde yeniden hayata dönmesi planlanıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uzun zamandır faaliyette olmayan Kongre merkezini işler duruma geçirmek için kolları sıvadı. Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük kongre merkezleri arasında yer alan KOMER’i ilçe ekonomisine kazandırmak isteyen Başkan Ömer Günel, bu amaçla hazırlattığı projeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile paylaştı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Efes Kongre Merkezi’nin en kısa sürede tekrar faaliyete geçmesi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük kongre merkezlerinden biri olan Efes Kongre Merkezini tekrar faaliyete sokacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Büyük ölçüde şekillendirdiğimiz bu projeyi, ilk olarak TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile paylaştık. Kendisi projeyi olumlu buldu. Kuşadası Kaymakamımız Sadettin Yücel ve KODER Başkanımız Tacettin Özden’de projeye değerli desteklerini sundular. Hazırladığımız çalışma planını en başından beri en büyük desteçimiz olan KODER Başkanımız Tacettin Özden ile birlikte Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e de ilettik. Valimiz de projemizi olumlu bulduğunu ve projeye destek vermek için değerlendireceğini belirtti" dedi.

Avrupa’nın en büyük 3. Kongre merkezinin yeniden hayata geçmesi hususunda konuyu Turizm Bakanımızın da bilgisine sunduk. Hollanda’nın Utrecht kentinde düzenlenen turizm fuarında Kuşadası standını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştük. KOMER’i yeniden hayata geçirecek projeye olumlu baktığını belirten Turizm Bakanımız, üzerinde çalıştığımız projenin KOMER’i işler hale getirebileceğini kaydederek çalışmanın detaylandırılmış hali ile kendisine iletilmesini istedi." dedi.

Kuşadası’nın tüm sorunları ile yakından ilgilenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na en kısa zamanda konuyla ilgili brifing vereceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Kuşadası’na büyük destek veriyor. Oluşan bu güç birliğinden de Kuşadası kazanıyor ve kazanmaya da devam edecek. Bugün kapalı durumda olan Efes Kongre Merkezi’ni yeniden faaliyete sokmak bizlerin görevi. Bu konuyla ilgili Kuşadası’ndaki tüm paydaşlar taşın altına ellerini koymalı. Kentimize marka değeri kazandıran her konunun takipçisi olacağız” dedi.



