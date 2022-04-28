Avrupa'nın Türk kuru üzümü talebi sürüyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru üzüme Avrupa ülkelerinin ilgisi devam ediyor.

Yıllık ortalama 250 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da üretici, ağustostaki yeni hasada hazırlanırken ihracatçılar ise geride kalan sezonun ürünlerini yurt dışına pazarlamaya devam ediyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana Türkiye'den 104 ülkeye 290 milyon 530 bin dolar değerinde 162 bin ton kuru üzüm ihraç edildi.

Bu dönemdeki ihracat, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla değer bazında yüzde 3 artış gösterdi.

- İhracatın yüzde 81,2'si Avrupa'ya

Türkiye'nin bu dönemdeki 290,5 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 52'sine denk gelen 153,2 milyon dolarlık kısmı, Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

Birleşik Krallık'a, kuru üzüm ihracatının yüzde 25'ine denk gelen 72,7 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 43,7 milyon dolarla Almanya ile 26,9 milyon dolarla Hollanda izledi.

Diğer Avrupa ülkelerinin, kuru üzüm ihracatındaki payı ise yüzde 4,2 oldu.

- Birol Celep rakamları değerlendirdi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, AA muhabirine, Türkiye'nin kuru üzümden daha fazla gelir elde edebileceğini söyledi.

Marka ve imaj çalışmasının önemine işaret eden Celep, "Bizim bu rakamları 600 milyon doların üzerine taşıma şansımız var. Çünkü kuru üzümün üretiminde ve ihracatında dünyada en büyük ülkeyiz." dedi.

Her 5 kilogram kuru üzümün 4 kilogramının Avrupa pazarına gittiğini ve Avrupa'nın Türk üzümünü sevdiğini dile getiren Celep, şöyle devam etti:

"İngiltere bizim her zaman en büyük pazarımızdı. İngiltere baktığımızda yıllık 90 ila 100 bin ton kuru üzüm tüketen büyük bir pazar. Ekonomik olarak da dünyanın değişiminde, AB'den ayrılması ve pandemi nedeniyle onlar da tüketimlerini düşürdüler ama bu hep aynı seviyede kalacağını göstermiyor. Üzümde artış devam edecek. Hele hele şu anda tarımsal ürünler içinde en ucuz seviyede olan ürünümüz kuru üzüm. Bunu ben üzülerek söylüyorum. Bu ürünümüzü hep birlikte doğru bir stratejiyle pazarlamamız lazım."

- Kuru üzümde en büyük pazar Avrupa

Türkiye'de son 5 sezonun 1 Ağustos ile 18 Nisan dönemindeki kuru üzüm ihracatı ve Avrupa ülkelerinin payı şöyle oldu:

SEZONAVRUPA'YA İHRACAT (DOLAR)TOPLAM İHRACAT (DOLAR)AVRUPA'NIN PAYI (YÜZDE)2017-2018248.728.357301.830.26482,42018-2019295.122.386365.328.35380,72019-2020300.289.764361.586.962832020-2021237.824.401283.391.15383,92021-2022236.119.325290.530.42681,2

