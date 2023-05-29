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Avrupa’yı Adana serinletecek

29.05.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yıllık 500 bin set üretim kapasiteli 150 milyon dolar yatırımla kurulan klima fabrikasında ilk klimanın yıl sonu banttan inmesi bekleniyor.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kubilay Kurluk, “Pandemide tedarik zincirinin kırılmasıyla gözler Türkiye’ye kaydı. Adana’dan bütün dünyaya klima satmayı planlıyoruz” dedi.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Kurluk İthalat İhracat Limited Şirketi, kendi markası ile piyasaya sunduğu klimaları Adana’da üretmeye karar verdi. Şirket, D-400 karayolu üzerinde bulunan yönetim binasının yanındaki 16 bin metrekarelik alana son teknolojiyle donatılmış fabrikayı kurmak için 2 sene önce çalışmalara başladı.

MAKİNELER GELDİ, ÜRETİM YILSONUNDA

Fabrikanın kurulumu tamamlanırken yurt dışından getirilen makineler fabrikaya kurulmaya başlandı. Fabrikanın yılsonunda üretime girmesi ve artık Adana’dan dünyaya klima satılması hedefleniyor.
“Adana’dan bütün dünyaya klima satmayı planlıyoruz”
İhlas Haber Ajansı’na konuşan FujiPlus Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kubilay Kurluk, 150 milyon dolarlık yatırımı Adana’ya kazandırdıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Kurluk, “Yatırımlarımıza faz faz başlıyoruz ve yatırım bitimindeki maliyet yaklaşık 150 milyon dolar. Bu yatırımı Adana’ya kazandırdığımız için gururluyuz. Adana’dan bütün dünyaya klima satmayı planlıyoruz ve bunun için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.
“Gözümüz Avrupa pazarınca olacak”
Fabrikada ilk etapta yaklaşık 300 kişinin istihdam edileceğini, ilave bölümlerinde açıldıkça çalışan sayısının artacağını aktaran Kurluk, Avrupa’nın artık klimalarını Adana’dan alacağını ve zamandan tasarruf edileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Pandemi döneminde tedarik zincirinin kırılmasıyla gözler Türkiye’ye kaydı. Türkiye, Çin’den sonra dünyanın en büyük beyaz eşya üreten ülkesi. Burada bizim yaptığımız yatırımlarla gözümüz Avrupa pazarınca olacak. Çin’in halihazırda hakim olduğu pazarları Türkiye’ye bağlamak ve bu ürünlerin ihracatını Türkiye’den yapmak istiyoruz.”

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