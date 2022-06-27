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Avşa Adakarası üzümü, coğrafi işaret tesciline hazır

27.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avşa Adakarası üzümü, coğrafi işaret tesciline hazır

BALIKESİR (AA) - Avşa Adakarası üzümü coğrafi işaret tescil başvuruları için Erdek Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Çalıştayı düzenlendi.

TOBB ve Erdek Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, Avşa Adası'nda gerçekleştirildi.

Çalıştayda Erdek Ticaret Odası, TOBB, YÜciTA ve ilgili paydaşlar arasında bir iş birliği modeli oluşturulmasına karar verildi.

Çalıştayın ardından açıklamalarda bulunan YÜciTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Coğrafi İşaretler Enstitüsü'nün kurulmasının gerekliliğine işaret etti.

Türkiye'de 1995 yılında başlayan coğrafi işaretlerle ilgili çalışmaların 2017 yılının ocak ayında hayata geçirilen Sınai Mülkiyet Yasası ile yeni bir döneme girdiğini belirten Tekelioğlu, şunları kaydetti:

"Ancak etkin bir sistemin kurulamayışı nedeniyle beklenen sonuçları vermemiştir. Bunun temel nedeni coğrafi işaret yönetişim ve denetiminde gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Oysa ki 21 Kasım 2019'da bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Tarım Orman Şurası kararları coğrafi işaretlerde yönetişim ve denetim konusunda gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasını öngörmüştü. Geçen süreye rağmen gerekli düzenlemenin yapılmaması ve yoğun tescillemenin sürmesi, sistemi bloke etmekte, tesciller katma değer yaratmamakta ve coğrafi işaretlerimiz itibarsızlaştırılmaktadır."

Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi işaretler potansiyelinin kendisinden beklenen sosyoekonomik sonuçları doğurması için Tarım Orman Şurası kararlarının uygulanması gerektiğine işaret eden Tekelioğlu, bu bağlamda ve 2023 Vizyonu çerçevesinde Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü'nün kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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