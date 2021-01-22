YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Avşa Adası Poliklinik binasının temeli atıldı

Avşa Adası Poliklinik binasının temeli atıldı

22.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avşa Adası Poliklinik binasının temeli atıldı

Her yaz sezonunda binlerce tatilciyi ağırlayan Avşa Adası’na kazandırılması planlanan yeni poliklinik binasının temeli atıldı.Marmara İlçesi’ne bağlı turizm cenneti Avşa Adası’nda yapılması planlanan poliklinik binasının temelinin atıldığını söyleyen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, binanın tamamlanmasıyla birlikte Avşa’nın modern görünümlü, fiziki anlamda daha kaliteli sağlık hizmeti veren bir poliklinik binasına kavuşacağını dile getirdi.

Her yaz sezonunda binlerce tatilciyi ağırlayan Avşa Adası’na kazandırılması planlanan yeni poliklinik binasının temeli atıldı.
Marmara İlçesi’ne bağlı turizm cenneti Avşa Adası’nda yapılması planlanan poliklinik binasının temelinin atıldığını söyleyen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, binanın tamamlanmasıyla birlikte Avşa’nın modern görünümlü, fiziki anlamda daha kaliteli sağlık hizmeti veren bir poliklinik binasına kavuşacağını dile getirdi. Adanın yıllardır en büyük ihtiyacı olan poliklinik binasının, bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşacağını belirten Belediye Başkanı Aksoy, çift giriş kapısının yer alacağı poliklinik binasının bin 530 metre kare alana sahip olacağını açıkladı.

Avşa Adası Poliklinik binasının temeli atıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:17
Öğle
13:25
İkindi
16:00
Akşam
18:23
Yatsı
19:45

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Caner Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Defne Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Müftü Eser, Çanakkale’ye atandı

Müftü Eser, Çanakkale’ye atandı

Erdek’te öğretmenler ödüllendirildi

Erdek’te öğretmenler ödüllendirildi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Bigadiç’te bir köy karantinaya alındı

Bigadiç’te bir köy karantinaya alındı

Manyaslı süt üreticisi dertli

Manyaslı süt üreticisi dertli

Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

Erdek’te tablet bilgisayar dağıtımı sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.