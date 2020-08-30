YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Avşa’da 30 Ağustos tekneler ile kortej eşliğinde kutlandı

Avşa’da 30 Ağustos tekneler ile kortej eşliğinde kutlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında vatandaşlar ellerinde bayraklar ve İzmir Marşı eşliğinde tekneler ile kortej yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında vatandaşlar ellerinde bayraklar ve İzmir Marşı eşliğinde tekneler ile kortej yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Sahilde tatil yapan vatandaşlar da kutlamalara, marşlara eşlik ederek katıldılar.
Avşa adasında tatil yapan vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramının 98 yılını denizde tekneler ile kortej yaparak ve ellerinde bayraklar ve marşlar arasında kutladılar. Denizde yüzen ve plajlarda güneşlenen vatandaşlar da bu kutlamalara marşlara eşlik ederek katıldılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı3 büyüklüğünde depremlerle sallanan Balıkesir'e şok uyarı
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Yıldırım ailesinin mutlu günü
Yıldırım ailesinin mutlu günü
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
"Kebap diyarı"nda kahvaltının vazgeçilmezi ciğer kebabı
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:14
İkindi
16:55
Akşam
19:50
Yatsı
21:13

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Dedebaş Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tarihi Palata Çeşmesinin suları yola akıyor
Tarihi Palata Çeşmesinin suları yola akıyor
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.