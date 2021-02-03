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Avsallar kapalı pazar yeri hizmete açıldı

03.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in batı bölgesine kazandırdığı Avsallar Kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in batı bölgesine kazandırdığı Avsallar Kapalı pazar yeri hizmete açıldı. Başkan Yücel, Alanya’nın en büyük kapalı Pazar yeri olma özelliği taşıyan dev yatırım alanını ziyaret ederek, Pazar esnafına ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesine söz verdiği kapalı pazar yeri, tamamlanarak hizmete açıldı. Alanya’nın en büyüğü olarak inşa edilen kapalı pazar yeri, birçok özelliğiyle de bölge halkının ihtiyaçlarını gidermesi için tasarlandı. Başkan Yücel bugün ekibiyle birlikte, pandemi kurallarına göre yerleşen pazar esnafını ziyaret etti. Başkan Yücel’e Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal eşlik etti.

5 bin m alana dev yatırım
Avsallar Mahallesi’ne bağlı 2917 parselde bulunan ve 4.720 m alana inşa edilen modern kapalı pazar yerinde zabıta odası, ofis, mutfak, umumi tuvaletler, mescitler ve özellikle Kurban Bayramı’nda kullanılmak üzere küçükbaş hayvan kesimi için 1 adet kesimhane bulunuyor.

Yücel, bereket duasına katıldı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile ekibi ve Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, her Pazar açılışında rutin olarak gerçekleştirilen bereket duasına katıldı. Duanın ardından tezgahları tek tek ziyaret eden Başkan Yücel, esnaflara hayırlı olsun dileklerini iletirken vatandaşlarla da sohbet etti.
Pazar esnafı ve Pazar ihtiyaçlarını gideren bölge sakinleri, yeni yapılan ve kullanıma açılan Avsallar Kapalı Pazar Yeri için Başkan Yücel ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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