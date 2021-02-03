Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in batı bölgesine kazandırdığı Avsallar Kapalı pazar yeri hizmete açıldı. Başkan Yücel, Alanya’nın en büyük kapalı Pazar yeri olma özelliği taşıyan dev yatırım alanını ziyaret ederek, Pazar esnafına ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesine söz verdiği kapalı pazar yeri, tamamlanarak hizmete açıldı. Alanya’nın en büyüğü olarak inşa edilen kapalı pazar yeri, birçok özelliğiyle de bölge halkının ihtiyaçlarını gidermesi için tasarlandı. Başkan Yücel bugün ekibiyle birlikte, pandemi kurallarına göre yerleşen pazar esnafını ziyaret etti. Başkan Yücel’e Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal eşlik etti.

5 bin m alana dev yatırım

Avsallar Mahallesi’ne bağlı 2917 parselde bulunan ve 4.720 m alana inşa edilen modern kapalı pazar yerinde zabıta odası, ofis, mutfak, umumi tuvaletler, mescitler ve özellikle Kurban Bayramı’nda kullanılmak üzere küçükbaş hayvan kesimi için 1 adet kesimhane bulunuyor.