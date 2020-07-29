Avşar deresi ıslah çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ilçe merkezinde bulunan Avşar deresi ıslah çalışmalarının başladığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçe merkezi, Avşar deresi ıslahı, kıyı ve çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. Allah, Devletimize ve aziz milletimize zeval vermesin. Derdimiz her yönüyle temiz ve yaşanılabilir bir Altıntaş ilçesi için, aralıksız çalışmaya devam etmektir. İnşallah dere ıslah çalışması kısa sürede bitirilip vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır’’ dedi.

