YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Avukat Aydın Seymen’e göz yaşlarıyla veda

Avukat Aydın Seymen’e göz yaşlarıyla veda

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Balıkesir Barosu avukatı ve Yırcalı Şirketler grubunun Hukuk Müşaviri Av.Aydın Seymen geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.Yırcalı şirketler grubu Hukuk Müşaviri Av.

Balıkesir Barosu avukatı ve Yırcalı Şirketler grubunun Hukuk Müşaviri Av.Aydın Seymen geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Yırcalı şirketler grubu Hukuk Müşaviri Av. Aydın Seymen (52) annesinin evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Av. Aydın Seymen Noter Figen Erdem Seymen ile evli ve 2 çocuk babası idi. Av. Seymen’in cenazesi Zağnospaşa Camisinde kılınan ikindi namazı sonrası Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Av. Seymen’nin cenaze namazına Rona, Sırrı, Sinan Yırcalı, Baro Başkanı Erol Kababay, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir, Bursa, Çanakkale barosuna bağlı avukatlar, Sivil Toplum örgütleri ve Oda başkanları, dost ve akrabaları katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDefne Samyeli kameramanın ayağını ezdiDefne Samyeli kameramanın ayağını ezdi
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ’başkomutana mektuplar’ kampanyası

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ’başkomutana mektuplar’ kampanyası

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:44
Öğle
13:27
İkindi
16:29
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Oya Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.