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Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 05.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Avukatlık mesleği hakkın teslimi ve haklının tespiti odağında özel bir konumu ifade eder” dedi.Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Avukatlık mesleği hakkın teslimi ve haklının tespiti odağında özel bir konumu ifade eder” dedi.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hak, hukuk ve adalet ekseninde Avukatlık mesleğinin ehemmiyetine vurgu yaptığı mesajında Başkan Sunar, “Adaletin tesisinde özel bir role sahil olan meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum” dedi
Başkan Sunar mesajında, “Avukatlar, hak arayan, hakkı savunan, adaletin tesisinde önemli rolü bulunan adalet temsilcileridir. Hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan bir görevi üstlenen avukatlar, adaletin adil yönetimine katkı sağlayan bir özeli temsil ederler. Hukukun üstünlüğüne dayalı mesleği icra eden bu kesim, toplumda özel bir role sahiptir. Avukat, hakkı savunur ve adaletin sağlanmasına hizmet eder. Savunma ve hak arama görevlerini bihakkın yerine getiren, hukuk ve adaletin tesis edilmesi için görevlerini ciddiyet ve hassasiyetle yerine getiren değerli meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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İmsak
04:19
Sabah
05:45
Öğle
12:23
İkindi
15:59
Akşam
18:50
Yatsı
20:11

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
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