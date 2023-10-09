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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi davasına devam edildi

09.10.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçen yıl Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanıkla beraber bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Olay günü restoranda çay servisi yapan tanık Raşit Dündar, olay günü dışardan 2 kişinin gelerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek istediğini, Mahmutyazıcıoğlu'nun başkasıyla görüşmesi olduğu için bu kişilerden arka masada beklemelerini istediğini anlattı.

Dündar, gelen kişilere çay verdiğini ve diğer müşterilerle ilgilendiğini dile getirerek, olay anında orada bulunmadığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve dosyanın mütalaasını hazırlamak için kendisine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına gönderdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'deki bir restoranda yapılan silahlı saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü, Murat Bilmez'in ise yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla kasten yaralamaya iştirak", "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından da 3 yıl dokuzar aydan 12 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 8 sanık hakkında benzer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl dokuzar aydan 10 yıl altışar aya kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, 9 kişinin de "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan 5'er yıla, Batuhan Aldatmaz'ın ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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