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Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da protesto edildi

07.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da protesto edildi

Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Bursa Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Öztosun şu ifadeleri kullandı:

"Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede, bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin 'ölümü göze alarak' sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır."

Basın açıklamasına, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile avukatlar katıldı.

Açıklamanın ardından bazı avukatlar adliye önünde oturma eylemi yaptı.

- Eskişehir

Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına yaptığı basın açıklamasında, Bakırtaş'ı dün İstanbul Bakırköy'de alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini söyledi.

Elagöz, "Avukata karşı şiddet ve ölüm olaylarıyla sonuçlanan eylemler karşısında sadece basın açıklaması yapmak avukata karşı şiddet olaylarını ve ölümlerini maalesef durduramıyor. Avukata karşı şiddet ve ölüm olayları karşısında kurumsal tepkimizi vermek ve mesleki dayanışmayı ortaya koymak adına bugün ve yarın olmak üzere tüm meslektaşlarımızın duruşmalara katılmamalarını bir kez daha talep ediyoruz." dedi.

- Kütahya

Kütahya Barosu Başkanı Ahmet Atam, Adalet Sarayı önünde meslektaşlarıyla yaptığı açıklamada, avukatların canlarını ortaya koyarak vatandaşların hak arama mücadelesine destek verdiğini dile getirdi.

Atam, "Biz avukatlar, gördüğümüz fiziki, psikolojik ve ekonomik şiddetin günden güne artarak devam etmesine rağmen onurla sürdürmeye çalıştığımız bu mesleğin, bu şartlar altında devamının, hepimiz için çekilmez bir hal aldığını uzun zamandır haykırmaktayız." ifadesini kullandı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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