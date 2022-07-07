Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesi Sakarya ve Zonguldak'ta protesto edildi

SAKARYA/ZONGULDAK (AA) - Sakarya ve Zonguldak'ta avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Sakarya Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, avukatı müvekkille özdeşleştiren sapkın zihniyetin silahtan aldığı güçle ölüm kustuğunu söyledi.

Yıldız, avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak zihin yapısının, onu taraf konumuna sürüklemesinin ilkellik olduğunu vurgulayarak, "Bir mesleğin 'ölümü göze alarak' sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da, o toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık." dedi.

"Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak bizim" diyen Yıldız, "Avukat Servet Bakırtaş ile verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği, şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız." ifadesini kullandı.

Yıldız, Sakarya Barosu olarak bugün saat 13.00'ten itibaren acil durum, kadına şiddet ve mağdur çocuklar istisna olmak üzere adli yardım ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) görevlendirmelerini yönetim kurulu kararıyla durdurduklarını bildirdi.

Açıklamanın ardından avukatlar alkışlarla saldırıyı protesto etti.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da avukatlar, Bakırtaş'ın öldürülmesini protesto etmek amacıyla duruşmalara girmedi.

Adliye Sarayı önünde basın açıklaması düzenleyen avukatlar adına bir konuşma yapan Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, meslektaşlarını alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdiklerini söyledi.

Servet Bakırtaş'ın sadece avukatlık yaptığı için öldürüldüğünü vurgulayan Kapkaç, "Biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa 'olmaz yargılama' diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da 'bir avukat' savunacak. Biliyoruz ki, başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak." ifadelerini kullandı.

Avukatlar, bugün duruşmalara girmeyerek durumu protesto etti.

