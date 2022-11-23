Avukata sosyal medyadan "hakaret" ve "tehdit" iddiasına hapis cezası

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesince açılan davaya ilişkin verilen kararın gerekçesinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Erdi Sungur hakkında avukat Funda Sadıkahmet'e sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yazması üzerine 11 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirtildi.

Yargılama aşamasında mesajların ortaya çıktığı ve dosyaya konulduğu ifade edilen kararda, müşteki avukata karşı hakaret içerikli sözler söyleyen sanığın elinde tabanca resimleri ile müştekiye karşı tehdit içeren paylaşımlar yaptığı anlatıldı.

Sanığın eyleminin müştekinin avukatlık görevinden dolayı yapması nedeniyle "kamu görevlisine karşı hakaret" niteliğinde olduğuna kanaat getiren mahkeme, sanık Erdi Sungur'un, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün, "tehdit" suçundan da 6 ay 22 gün olmak üzere 1 yıl 8 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

