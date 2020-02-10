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Avukatlar için ’insan hakları eğitimi’ düzenlendi

MERSİN HABERLERİ  | 10.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Mersin Barosu tarafından, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile hayata geçirilen, ‘Avukatların ve Baroların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi’ kapsamında, avukatlara yönelik ’insan hakları eğitimi’ düzenlendi.Mersin Barosu’nun, Türkiye’deki 7 pilot barodan biri olarak yer aldığı projenin ilk eğitimi, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ın da katılımı ile gerçekleştirildi.

Mersin Barosu tarafından, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile hayata geçirilen, ‘Avukatların ve Baroların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi’ kapsamında, avukatlara yönelik ’insan hakları eğitimi’ düzenlendi.
Mersin Barosu’nun, Türkiye’deki 7 pilot barodan biri olarak yer aldığı projenin ilk eğitimi, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ın da katılımı ile gerçekleştirildi. Eğitimin birinci gününde avukatlar, ‘İnsan hakları standartlarını bilmenin avukatların mesleki faaliyetleri açısından önemi, ulusal ve uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları, kabul edilebilirlik kriterleri neden önemlidir? Kabul edilebilirlik kriterleri bağlamında ikincilik ilkesi, kabul edilebilirlik kriterleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargısal yorum yöntemleri, uygulamada yorum yöntemleri’ hakkında bilgilendirildi.
İkinci gününde ise hakların sınıflandırılma nedenleri anlatılarak, hak sınıflandırılmaları ve örnek davalar üzerinde tartışmalar yapıldı. Ayrıca üç aşamalı testin uygulanması, uygulamada devletin yükümlülükleri, devletin icra yükümlülüğü anlatılarak, eğitimin değerlendirilmesi yapıldı.
Proje kapsamındaki ilk eğitimin, Mersin’de gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Avukatlarımızın bu eğitime, nicelik ve nitelik olarak yoğun katılımı bizleri sevindirdi. Mersin Barosu olarak, mülteci hakları da olmak üzere, insan hakları konusunda öncü, nitelikli ve olumlu sonuca erişebilen çalışmalarımız olmaktadır. Meslektaşlarımıza yönelik hak temelli eğitimlerimiz sıkça devam edecektir. Bu projede ve eğitimde emeği geçen herkese ve katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Yeşilboğaz daha sonra katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

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