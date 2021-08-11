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AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı

11.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 voleybol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara Merkez Ofisi'nde, TVF YouTube kanalından gerçekleşen kura çekimini, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yaptı.

Fikstür çekimi öncesi konuşma yapan Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolunun ülkemizin gururu olduğunu görüyoruz, gururu olmaya da devam ediyorlar. Bugün, 2021-2022 sezonunun kura çekimlerini yaparken ayrıca bizi Avrupa Kupaları'nda temsil edecek tüm takımlara da başarılar diliyorum. Önümüzdeki sezonun tüm voleybol camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umarım sağlıklı, sıhhatli, pandemisiz, seyircilerimizle kucaklaştığımız bir lig sezonu olur." ifadelerini kullandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk devre 10 Ekim Pazar günü başlayıp 19 Aralık Pazar günü tamamlanacak. İkinci yarı ise 8 Ocak Cumartesi günü başlayıp, 2 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

Ligin ilk haftasında eşleşmeler şöyle:

Spor Toto-Halkbank

Galatasaray-Ziraat Bankkart

Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta

Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor

Afyon Belediye Yüntaş-Arkasspor

Solhanspor-Yeni Kızıltepespor

Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise ilk devre 9 Ekim Cumartesi günü başlayıp 11 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak.

İkinci yarı 9 Ocak Pazar günü başlayıp 3 Nisan Pazar günü sona erecek.

Ligde ilk haftanın eşleşmeleri şu şekilde:

Mert Grup Sigorta-Karayolları

Galatasaray-PTT

Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet

Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor

Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit

Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru

VakıfBank-Yeşilyurt.

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