YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak

12.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gönüllü)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Altekma (Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Sorgun)

16.30 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent Voleybol)

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)

18.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
PARTNERŞeffaf Gülşen!Şeffaf Gülşen!
Gençlerbirliği futbolcusu Lima: "Daha iyi bir takım olmaya başladık"Gençlerbirliği futbolcusu Lima: "Daha iyi bir takım olmaya başladık"

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:40
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Aura Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Güvenlik Eczanesi
Cankaya
Haziran Eczanesi
Cankaya
Hemşin Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Park Yıldız Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.