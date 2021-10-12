AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Gönüllü)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Altekma (Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Bingöl Solhanspor (Sorgun)

16.30 Ziraat Bankkart-Spor Toto (Başkent Voleybol)

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek Vestel)

18.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)

19.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)



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