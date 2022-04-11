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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

11.04.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, 13 Nisan'da finalde karşı karşıya gelecek

SİVAS (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finale yükselen ekipler belli oldu.

Organizasyonun yarı finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Arkas Spor ile Spor Toto'yu 3-2 ile geçen Galatasaray HDI Sigorta, adlarını finale yazdırdı.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, 13 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te Sivas'taki 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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