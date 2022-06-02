AXA Sigorta'dan milli pentatlet İlke Özyüksel'e sponsorluk desteği

İZMİR (AA) - AXA Sigorta, milli pentatlet İlke Özyüksel'e sponsor oldu.

AXA Sigorta'dan yapılan açıklamada, modern pentatlonda birçok başarıya imza atan İlke Özyüksel'e uluslararası yarışmalarda destek olunacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, İlke Özyüksel'in 2020’de modern pentatlonda genç yaşına rağmen 5. olarak Türkiye'nin en iyi derecesini elde ettiğini hatırlatarak, "8 dünya rekoru, 3 dünya ve 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan İlke Özyüksel’in başarılarının devamını sağlamak için el ele verdik. İlke Özyüksel, bugüne kadar başardıklarıyla herkese ilham verdi, şimdi artık sıra bizde. Değerli olanı koruyarak ülkemizin gençlerine ışık olma yolunda İlke Özyüksel ile birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlke Özyüksel de bu yıl birçok önemli organizasyonda mücadele edeceğini hatırlatarak, "Önümüzdeki yıl da bir şampiyona planlaması yapacağım. Bu yolculukta AXA Sigorta gibi her zaman iyi ve değerli olanın yanında olan bir kurumun gücünü arkamda hissetmek özel bir duygu. Spora bakış açısı sayesinde sponsorluğu finansal bir destek ve reklamın dışına çıkaran, ilham veren bir yolculuk hikayesine dönüştüren başta AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken olmak üzere tüm AXA Sigorta ailesine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

