Axess ile kaybolmayan chip-paralar 2’ye katlanıyor, ödemeler kolaylaşıyor

İSTANBUL (AA) - Axess her yıl müşterileriyle bir yenisini buluşturduğu "Kaybolmayan chip-para", "Cebe inen kart" ve "Chip-para ile Öde" özelliklerinden sonra bu yıl da chip-paraların daha değerli kullanılmasını sağlayan "Katlanan chip-para"yı hayata geçirerek yine sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Markadan yapılana açıklamaya göre, sektörde fark yaratan yeniliklere ve ürünlere imza atan Axess, chip-paraların daha değerli kullanılması ayrıcalığını sağlayan yeni bir özellik sunmaya başladı.

Geçen yıl hayata geçen "Chip-para ile öde" özelliği ile yıl boyu süren kazançlı kampanyalardan kazandıkları kaybolmayan chip-paralarını dönem içi harcamalarından tek tuşla, saniyeler içerisinde silmeye başlayan Axessliler, ‘Katlanan chip-para’ ile lansmana özel olarak diledikleri internet alışverişlerinde chip-paralarını 2 kat daha değerli şekilde kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, 2019 yılı itibariyle ürün ve hizmetlerindeki dijital dönüşüme hız kazandırdıklarını ve Türkiye’de ödeme sistemleri alanında ilk ve tek olan birçok ürün özelliğini müşterileriyle buluşturdukları aktardı. Yüce, "Axess’le bu yıl da büyük bir yeniliğe daha imza attık. Dijital yolculuğumuz kaybolmayan chip-para, cebe inen Axess ve chip-para ile öde özelliğinden sonra bu yıl da chip-paraların katlanarak kullanıldığı “Katlanan Chip-Para” özelliği ile devam ediyor. Bu özelliğimiz sayesinde Axessliler diledikleri internet sitesindeki alışverişlerinden sonra, biriktirmiş oldukları kaybolmayan chip-paraları ile ödemelerini Juzdan’dan en çok 75 TL chip-parayı 2’ye katlayarak 150 TL olarak silebiliyor." ifadelerini kullandı.

Juzdan’ı takip eden müşterilerin ayda yüzlerce kampanya ile binlerce chip-para kazanabildiğini ve bu kazanımları yeni özellikleri "Katlanan chip-para" ile katlayabileceklerini belirten Yüce, dijital ödeme sistemleri dünyasında Axess’i daha iddialı konumlandırmak ve çekim merkezi haline getirmek için önümüzdeki dönemde mevcut özelliklerini daha da geliştirip farklı uygulamaları devreye alacaklarını paylaştı.

Katlanan chip-para özelliğinden yararlanmak isteyen Axessliler, Juzdan’ı indirerek, biriktirmiş oldukları chip-paraları ile dönem içi internet harcamalarını silebilirken, Axessli olmayanlar ise Juzdan veya Akbank Mobil’den hemen karta başvuru yaparak kartlarının adreslerine teslimini beklemeden cebe inen kartlarıyla Juzdan’dan kampanyalara katılabiliyor, hemen alışverişe başlayıp, biriken chip-paralarını ödemelerini silmek için kullanabiliyorlar.

