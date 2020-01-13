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  4. Ay: "Cumhur İttifakı Adana’da güçlenerek devam edecek"

Ay: "Cumhur İttifakı Adana’da güçlenerek devam edecek"

ADANA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Adana’da yaşattığı birliktelik ruhunun güçlenerek devam edeceği bildirildi.AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, il başkan yardımcıları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’ya iadeyi ziyarette bulundu.

Ay: "Cumhur İttifakı Adana’da güçlenerek devam edecek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) Adana’da yaşattığı birliktelik ruhunun güçlenerek devam edeceği bildirildi.
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, il başkan yardımcıları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı’ya iadeyi ziyarette bulundu. Ay, “Bugün göreve geleli 53 gün oldu ve ilk iadeyi ziyareti Cumhur İttifakı ortağımız MHP’ye yaparak başlamak istedik. Böylece bu ilk ziyaret bir mesaj da içeriyor. Bizim birlikteliğimiz seçimlik değil, gönül birlikteliği idi ve böyle devam edecek. Ülkemize kurulan tuzakları bozmak, aziz milletimizi etrafımızdaki şer güçlerden korumak gibi büyük sorumluluklarımız var. Bu birlikteliğimiz özelde Adana’da, genelde Türkiye’de güçlü şekilde devam edecektir inşallah” dedi.
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay’ı, il başkan yardımcıları ve Büyükşehir Belediye meclis üyeleriyle birlikte konuk etti. Avcı, “İlk iadeyi ziyaretin il başkanlığımıza yapılmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliklerinde feraset, basiret ve cesaretle kurulan Cumhur İttifakı, tabiidir ki Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından çok önemli. Adanamızın ortak ve yüksek menfaatleri doğrultusunda mevcut olan ortak çalışma ve istişare ruhunun bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğinden kuşkum yok. Değerli arkadaşlarınızla yaptığınız bu ziyaret bizleri mutlu etmiştir. Bu vesileyle biz de yeni görevinizden ötürü sizleri tekrar tebrik ediyoruz, hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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