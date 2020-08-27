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Ay Işığı Sohbetlerinin final konuğu yazar İnci Aral oldu

AYDIN HABERLERİ  | 27.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın final gecesi konuğu ünlü yazar İnci Aral oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın final gecesi konuğu ünlü yazar İnci Aral oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Mehtap Meral’in yaptığı organizasyonda 8 hafta boyunca bir birinden değerli sanatçılar ağırlandı.
Ege Bölgesi’nin turizm başkenti Kuşadası, yazdığı kitaplarla milyonlarca okuyucuya ulaşan usta kalem İnci Aral’ı ağırladı. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli etkinliğe; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer, KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Usta Kalem Aral, Kuşadalı hayranlarına meslek hayatı boyunca başından geçen anıları ve yazarlığın yaşamına kattıklarını anlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlenen etkinlik, Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Program sonunda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü, ünlü yazar İnci Aral’a teşekkür plaketi verdi.
Yazarlığa gençlik yıllarında merak duymaya başladığını belirten Aral “Edebiyat hayatım yazdığım mektuplar ve günlüklerle filizlendi. Mektup ve günlüklerden yola çıkarak yazdığım küçük öyküler dergilerde yayınlandı. İlk kitabımın adı ise ‘Ağda Zaman’ı idi. Kitabımın ismini ilk öykülerimi yazma sürecinde tanıştığım Atilla İlhan koymuştu. Türkiye’nin sorunlarına kayıtsız kaldığım söylense de, ben her kitabımda bir soruna değindim. Yazdıklarım aslında kadın, erkek meseleleri değildi. Her meselenin artında sosyal ve politik bir vaka vardı. Kendimi kuşkulu bir yazar olarak nitelendiririm. Her yazar kuşkuludur aslında. Çünkü okurlar kuşku sever. Beni kitaplar özgürleştirdi. Okudukça kendimi tanıdım ve yazdıkça özgürleştim” dedi.

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