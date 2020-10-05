YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Ay ve Jüpiter bir birine çok yakın görüldü

Ay ve Jüpiter bir birine çok yakın görüldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

Türkiye ve Denizli’nin Çameli ilçesi bu gece çok nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayına şahitlik etti.

Türkiye ve Denizli’nin Çameli ilçesi bu gece çok nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayına şahitlik etti. Gökyüzünde en parlak olan yıldızdan 4 kat daha çok parlak olan Jüpiter ile Ay birbirine çok yakın görüldü.
Ülkede ve Denizli’nin Çameli ilçesinde çok nadir görülen ve en parlak yıldızdan 4 kat daha çok parlak olan Jüpiter ile Ay birbirine çok yakın görüldü. Jüpiter’in büyük kırmızı lekesi dahi gözükürken Neowise kuyruklu yıldız ile atmosfere giren meteoru aynı karede çeken Çamelili tesisatçı ustası ve Astrofotoğrafçılıkla uğraşan İlyas Kurban’dan yeni bir fotoğraf karesi daha eklendi. Çameli’nde Dün gece 22.00’de çekilen görüntüde uyduları ile Jüpiter, Mars ve yeni doğan rafadan bir ay yer aldı. Görüntüyü tek kareye sığdıran İlyas Kurban fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede ilgi gördü.

“Kendini saklamayan gezegenler”
Sosyal Medya’da yayınladığı fotoğraf karesinin altına şu notu düşen İlyas Kurban, “Sonsuz hareketin olduğu evrende bazı objeler batmış olsa da bizi aydınlatmaya devam eden güneşimiz, sol tarafta ay, üstte bizi ziyaret edip giden neowise, sağ tarafta sevdiği dünyasına kavuşamayıp aşk ateşinden yanan Jüpiter. Güneş battıktan hemen sonra güney batı ufkunda göreceğiniz çok parlak gökcismi ise Jüpiter gezegenidir. Hatta hemen sol tarafında Jüpiter’den biraz daha soluk biçimde Satürn’ü ve doğu ufkunda kızılımsı ışıltısıyla Mars‘ı görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu
Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
AK Parti’nin Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu oldu
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Denizli Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
12:57
İkindi
16:13
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Denizli Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Evren Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Hafize Kurban davasında yine sonuç çıkmadı
Hafize Kurban davasında yine sonuç çıkmadı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.