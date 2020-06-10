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Ay-yıldız sevgisini bahçesine işledi

ORDU HABERLERİ  | 10.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, Türk bayrağı motifini evinin bahçesindeki çimlere işledi.Kumru ilçesi Yeni Ergen Mahallesi’nde yaşayan inşaat dekorasyon işçisi Mehmet Ustaahmetoğlu, vatan ve Türk bayrağına olan sevgini evinin bahçesine işledi.

Ay-yıldız sevgisini bahçesine işledi

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir kişi, Türk bayrağı motifini evinin bahçesindeki çimlere işledi.
Kumru ilçesi Yeni Ergen Mahallesi’nde yaşayan inşaat dekorasyon işçisi Mehmet Ustaahmetoğlu, vatan ve Türk bayrağına olan sevgini evinin bahçesine işledi. Bir süredir yapmayı planladığı ay-yıldız motifini ektiği çimlerle ortaya çıkartan Ustaahmetoğlu, şekillendirdiği çimlerin etrafını da mozaik ile güzelleştirdi.
Çimlerin kalıcı olması adına bakımlarını yaparak sulamayı ihmal etmeyen Mehmet Ustaahmetoğlu, bir süredir aklında böyle bir fikir olduğunu belirterek, “Görenler gerçekten çok beğeniyor. Ben evimin balkonundan baktıkça huzur buluyorum. Zarar görmesin diye etrafına da koruma yaptım. Bir süredir aklımdaydı, sonunda hayata geçirdim” dedi.

Ay-yıldız sevgisini bahçesine işledi

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