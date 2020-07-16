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  4. Ay yıldızlı sancak Vali Ali Çelik’e takdim edildi

Ay yıldızlı sancak Vali Ali Çelik’e takdim edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından şehitlerimizi anmak için “15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu” düzenlendi.Türkiye’de eş zamanlı düzenlenen sancak koşusu Kütahya’da 25 sporcunun katılımıyla Hava Lojmanları önünden başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kütahya Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından şehitlerimizi anmak için “15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu” düzenlendi.
Türkiye’de eş zamanlı düzenlenen sancak koşusu Kütahya’da 25 sporcunun katılımıyla Hava Lojmanları önünden başladı. “Demokrasi bilinci elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır” sloganıyla düzenlenen 2 bin 500 metrelik sancak koşusu Zafer Meydanı’nda sona erdi.
Ellerinde Türk bayrakları ve sancakla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılan sporcular alkışlarla karşılandı.
Sporcular ay yıldızlı sancağı Kütahya Valisi Ali Çelik’e takdim etti. Sancağı öperek alnına götüren Vali Çelik, teşekkür ederek sporcuları tebrik etti.

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