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Ay yıldızlı uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde, ay yıldızlı uçurtmalar saatlerce göklerde kaldı.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde, ay yıldızlı uçurtmalar saatlerce göklerde kaldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Aydın Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ay yıldızlı uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Kardeşköy Atletizm Pisti’nde bulunan yeşil alanda, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte 30 uçurtma saatlerce göklerde uçuruldu.

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Aydın Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:15
İkindi
16:54
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Esin Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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