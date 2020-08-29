Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde, ay yıldızlı uçurtmalar saatlerce göklerde kaldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Aydın Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte ay yıldızlı uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Kardeşköy Atletizm Pisti’nde bulunan yeşil alanda, pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte 30 uçurtma saatlerce göklerde uçuruldu.

