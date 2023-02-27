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Ayağı kırılan eşini enkazdan sırtında çıkaran depremzede o anları anlattı

27.02.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan evlerinden kurtulan Sadık Baklavacı ve enkazdan sırtında çıkardığı eşi, yaşama umudunu sürdürüyor.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam 61 yaşındaki eşi Cemile Baklavacı'yı bir an olsun yalnız bırakmayan 62 yaşındaki Sadık Baklavacı, devletin sunduğu imkanlar için minnettarlığını dile getirdi.

Sadık Baklavacı, AA muhabirine, çok büyük bir travma atlattıklarını, bu süreçte devlet yetkililerinin çok yardımcı olduğunu söyledi.

"HANIMIN AYAĞI KESİLECEKTİ, KURTARDILAR"

Depremde ayağı ve kolu kırılan, vücudunda doku ezilmeleri bulunan eşinin tedavi sürecinde de yalnız bırakılmadıklarını anlatan Baklavacı, şöyle konuştu:

"Devlet büyüklerimizden, hastane personelinden Allah razı olsun. Hanımın ayağı kesilecekti, kurtardılar. Başında 5 doktor, ellerinden geleni yaptılar. Çok şükür ayaklarını kurtardık. Bundan sonrası bize kalmış bir şey. Gerçekten çok büyük bir travma atlattık, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Burada ev tuttuk ve yerleşeceğiz. Dediğim gibi devletimiz her şeyimizi aldı, karşıladı, bütün imkanları bize sundu. Hayat sürüyor, yaşama umudumuz devam ediyor. Çocuklarımız var ve ayakta durmak zorundayız. Büyük oğlum nişanlı ve düğün hazırlıkları yapıyorduk. Düğün salonunu tuttuk, her şey hazırdı. Kayınvalidesi devlet hastanesinin enkazında kaldı. Ablam vefat etti, hangisine yanalım."

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZ EL ATTI VE HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLADI"

Baklavacı, deprem sırasında bütün duvarların üstlerine gelmeye başladığını ve evlerinin yıkıldığı belirtti.

O anda eşinin ayağına büyük bir parça düştüğünü ve ayağının kırıldığını ifade eden Baklavacı, "Küçük oğluma, 'oğlum sen hemen atla kendini kurtar, bizi bırak' dedim. Sonra dışarı çıkmak için eşimi sırtıma aldım ama molozlar kapının önüne yıkılmış, kapı açılmadı. Hanımı kapının üzerindeki boşluktan çıkardım. Sonra büyük oğlum ablasındaydı, o geldi ve annesini hastaneye götürdü. Allah yardımcımız olsun. Dediğim gibi devlet büyüklerimiz el attı ve her türlü imkanı sağladı." dedi.

Kolunda, ayağında kırıklar ve vücudunda doku ezilmeleri olan Cemile Baklavacı da evden çıkmaya çalışırken üzerine duvarın yıkıldığını ve eşinin hemen üzerine düşen duvarı kaldırıp, kendisini sırtına aldığını belirtti.

Bu sırada ayağının sallandığını fark ettiğini anlatan Baklavacı, şunları söyledi:

"İlk olarak Adana'daki hastaneye gittik. Ardından burada yoğunluk olduğu için Mersin'deki hastaneye gitmek istedik ancak doktor 'sizi tehlikeye atamam' dedi. Meğer ayağımın kesilmesini bekliyorlarmış. Üçüncü gün ağabeyim imza attı ve beni hastaneden çıkardılar. Sonra Kırıkkale'ye getirdiler. Allah razı olsun buradaki doktorlarımızdan. Hepsi çok güzel ilgilendi. Çok teşekkür ederim."

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