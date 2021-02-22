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Ayağına zincir batan köpeği veteriner kurtardı

22.02.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ayağına zincir batarak yaralanan bir köpek, vatandaşların dikkati sonrasında veteriner tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Hanönü Valitopaloğlu Caddesi üzerinde bir köpeğin dolandığı zincirin ayağına batması sonucu yaralandığını gören vatandaşlar, durumu veterinere haber verdi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ayağına zincir batarak yaralanan bir köpek, vatandaşların dikkati sonrasında veteriner tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Hanönü Valitopaloğlu Caddesi üzerinde bir köpeğin dolandığı zincirin ayağına batması sonucu yaralandığını gören vatandaşlar, durumu veterinere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Faruk Doğan, önce köpeğe ağrı kesici iğne yaptı. Doğan daha sonra köpeğin ayağına batan zinciri, yaptığı müdahale ile çıkardı. Uzun süredir ayağına batan zincir nedeniyle topallayarak yürüdüğü öğrenilen köpeğin, hissettiği acı nedeniyle de zayıfladığı belirlendi. Yaralı köpek, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

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