Ayağındaki yara parmağından etti: "Tek parmakla kurtarınca bayram ettim"

Ameliyatla bir parmağı kesilen Köksal, “Çok derin 8-10 cm arasında bir yara vardı. Ayağımın kesileceğini söylediklerinde hayatımın şokunu yaşadım. Tek parmakla kurtardığım zaman bayram ettim. Çıkarken arabanın teybini açtık, oynaya oynaya gittik” derken operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atakan Özkan ise “Kaşınıyor, bu ‘mantardır’ deyip göz ardı etmesinler, kuşgözü kadar yara yarın tüm ayakta doku bozulmasını ortaya getirebiliyor. Ufak bir yara temizliği ile toparlayabileceğimiz şey, ampütasyon dışında bir şey yapamayacak hale geldiğinde üzülüyoruz, lütfen şeker takiplerini ihmal etmesinler” diye konuştu.

Çanakkale Gelibolu’da yaşayan 65 yaşındaki Şenay Köksal, bir süre önce ayağında bir yara fark etti, sonrasında parmaklarında kızarıklıklar ve morarmalar oldu. Bu süreçte doktorlara giden Köksal’a iddiaya göre çeşitli boyutlarda ampütasyon yapılması gerektiği söylendi. Bu süreçlerde bir tanıdığını ameliyat eden Esencan Hastanesi Genel Müdürü, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atakan Özkan’a ulaştı. Tedavisi için İstanbul’a gelen ve Özkan’a muayene olan adam için hızlı bir şekilde ameliyat kararı verildi. Ameliyat ile ayağının kangren olduğu belirtilen sağ ayağının bir parmağı kesilirken yaklaşık 3 ay boyunca yara bakım ve kontrol tedavileri devam etti. Tek başına yaşadığını ve hastalığını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Köksal, hastane çıkışında son ses müzik açarak kız kardeşiyle oynadığını söyledi. Op. Dr. Atakan Özkan ise hastasının durumu ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgi verirken şeker hastalarına yönelik uyarılarda bulundu.

“GELİRKEN ÇOK SIKINTILIYDI, GİDERKEN TEYBİ AÇTIK, OYNAYA OYNAYA GİTTİK”

Hastalığı sürecinde sıkıntılı günler geçirdiğini aktaran 65 yaşındaki Şenay Köksal, “Bundan 6 ay kadar önce başparmağımda bir kızarıklık oldu, daha sonra diğer parmaklar kızarmaya ve morarmaya başladı. Sonra kangren olduğumu beyan ettiler, o şekilde tedavilere başladım. Parmaklarım ve ayağın yarısının topuk korumalı ampute diyorlar, öyle bir ameliyat sürecine gireceğim söylendi. Daha sonra ağustosun 2’si gibiydi, ameliyat oldum. Bir tek parmak alınarak ameliyatım gerçekleşti. Ayağın altında çok derin bir yara vardı, 8-10 cm arasında. Yaranın şekerle de ilgili olabileceğini de düşündüm, yaşam şeklim olarak da biraz sigara kullanmanın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Sigara kullanıyordum ve aşırı, ailemin tamamını da sigara yüzünden kaybettim. İnsanlara mümkün olduğu kadar beslenmeye çok dikkat etmelerini öneriyorum. İlk başta ayağımın kesileceğini söyledikleri zaman inanın hayatımın şokunu yaşadım. Yalnız yaşayan birisi olarak daha sonra yaşamımı nasıl sürdüreceğimi düşündüm, çok sıkıntılı günlerdi. Tek parmakla kurtardığım zaman bayram ettim, baya baya sevindim, şu anda da çok mutluyum. Gelirken çok sıkıntılı geldik, giderken arabanın teybini açtık, oynaya oynaya gittik, öyle bir anımız da var. Bir arkadaşımızın sayesinde buraya geldik, hocamızla tanıştık” dedi.

“BUGÜN KUŞGÖZÜ KADAR YARA YARIN TÜM AYAKTA DOKU BOZULMASI ORTAYA GETİREBİLİYOR"

Şeker hastalığının oluşturabileceği problemlere yönelik konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atakan Özkan, “Kontrolsüz şeker kişilerde damar ve sinir hasarı, damarlarda tıkanıklık, sinirlerde duyarsızlığa neden olmakta. Ufacık bir yara tüm bacağa, ayak bileğine, diz altına kadar çıkan büyük yaralara sebebiyet vermekte. İşte bu dönemde hastaların ayaklarında biz buna kangren diyoruz. Diyabetik ayak dediğimiz hastaların bakımlarını üstlenmekteyiz. ‘Kaşınıyor zaten bu mantardır’ deyip göz ardı etmemelerini öneriyorum çünkü bugün ufacık olan, bir kuşgözü kadar yara yarın sabah tüm parmakta, ayakta kızarıklık ya da bir doku bozulması ortaya getirebiliyor. Hastalarımıza ampütasyon; bu kesme işlemini önerdiğimiz zaman bir anda çok travmatik bir süreç bizim açımızdan da çok kolay değil bunu onlara söylemek. Bir ufak yara temizliği, pansumanı ile toparlayabileceğimiz şey karşımıza günler geçmiş, ihmal edilmiş kontrolsüz şeker hastalarında ampütasyon dışında bir şey yapamayacak hale geldiğimizde biz de üzülüyoruz” şeklinde konuştu.

“LÜTFEN ŞEKER TAKİPLERİNİ İHMAL ETMESİNLER"

Şeker hastalarının kontrollerinin hayati önem taşıdığını anlatan ve hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Op. Dr. Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle diyabet hastalarının şekerlerini zaten kontrol ettirmeleri, düzenli beslenmeleri, ayaklarında da böyle ufak yaralar, kaşıntılar olduğu zaman hemen bir hekime başvurmalarını şiddetle öneriyorum. Biz tek bir parmağında kangren dokuyu gördük, hemen gördüğümüz gün o kangren olan parmağı oradan uzaklaştırdık. Yaklaşık 2,5-3 ayda kapama tedavisi dediğimiz bir vakum tedavisi var, uyguladık, dokunun büyük oranda iyileşmesini sağladık. 3 ayın sonunda o yara tamamen kapandı, şu an Şenay Bey çok aktif, hayatına devam ediyor, rahat rahat yürüyor, bize söz verdi, bundan sonra sigara da içmeyecek. Ama sadece bir parmak ampütasyonu veya parmağın bir kısmını almakla gitmek varken diz altı kesmek gerçekten travmatik bir süreç. Tabi ki hastalarımızı bu şekilde mutlu görmek bizi çok gururlandırıyor. Diyabet hastalarına özellikle bizim hastamızın örnek olmasını söylüyorum; lütfen şeker takiplerini ihmal etmesinler, ayak bakımlarını da çok önemsesinler” dedi.

