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Ayakkabı sektörünün yüzü normalleşmeyle güldü

17.07.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan: - "Sektör, şu anda inanılmaz derecede mutlu. İmalatçılarımız, hem yurt içine hem yurt dışına çalışıyor" - "Mezuniyetler, düğünler, okulların açılması kararı doğrultusunda ciddi satışlar yaptık, siparişler alıyoruz" - Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce: - "Normalleşmeyle yoğun sipariş alıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesi, ayakkabı sektörünü hareketlendirdi.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, AA muhabirine, ülkenin dünyanın önemli ayakkabı üreticilerinden biri olduğunu, ilk sıralarda yer almak için çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı ihracat hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Aydan, "17 günlük tam kapanma sürecinden sonra sektörde ciddi anlamda bir hareketlilik başladı. Bu hareketlilik şaşırtıcı derecede." dedi.

Ayakkabı imalatçılarından olumlu bildirimler aldıklarını dile getiren Aydan, şöyle devam etti:

"Sektör, şu anda inanılmaz derecede mutlu. İmalatçılarımız, hem yurt içine hem yurt dışına çalışıyor. Satıcılarımızdan bayramın yaklaşmasıyla çok güzel haberler alıyoruz ve satışlar yapıyorlar. Sektör olarak son günlerde mutluyuz. Mezuniyetler, düğünler, okulların açılması kararı doğrultusunda ciddi satışlar yaptık, siparişler alıyoruz. Normalleşmeyle rahatladık ve iş yapma konusunda çok iyiyiz. Biz ihracata yönelik çalışma yapmalıyız. İhracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Şu an herkesin yüzü gülüyor. Gerçekten bu çok önemli. Yaklaşık 1,5 yıldır salgın kaynaklı sıkıntılar yaşıyorduk. Diğer sektörler gibi bizler de sıkıntılar yaşıyorduk. Çok ciddi üretim ve satışlarımız var."

Aydan, salgın döneminde devletin sağladığı desteklerle ayakta durduklarını ifade ederek, fuar ve çalışmalarla hem yurt içi hem ihracata yönelik çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

- Kentte 1200 ayakkabı, 400 terlik üreticisi var

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce de kentte 1200 ayakkabı, 400 de terlik üreticisi bulunduğunu bildirdi.

Bu yönüyle Gaziantep'in Türkiye'nin sektörde İstanbul'dan sonra en güçlü kenti olduğuna işaret eden İnce, salgının sektörü çok ciddi etkilediğini belirtti.

Normalleşmeyle sektörün rahatlamaya başladığını vurgulayan İnce, "Normalleşmeyle yoğun sipariş alıyoruz. Okulların açılacak olması, aşılamanın yaygınlaşması, düğünlerin, mezuniyetlerin, etkinliklerin eski haline dönmesiyle sektörümüz hareketlendi." diye konuştu.

Ayakkabı imalatçısı Yunus Dilsiz de 5 ülkeye ihracat yaptıklarını, iç piyasada da önemli ölçüde satış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kısıtlamaların bitmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. İmalatçılar olarak şu an durumumuzdan çok memnunuz. Kısıtlamaların bitmesiyle mağazaların daha çok ciro yapması, bunların hepsi üreticileri çok sevindirdi. Okulların açılacak olması, düğünlerin rahat şekilde yapılması gibi durumlara çok seviniyoruz. Yoğun bir talep ve sipariş var." dedi.

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