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Ayakkabı tamircilerinde kış mesaisi

TOKAT HABERLERİ  | 15.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

Tokat’ta havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı tamircilerinde yoğunluk başladı.Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kışlık ayakkabı ihtiyacı duyan vatandaşların birçoğu eski ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Tokat’ta havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı tamircilerinde yoğunluk başladı.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kışlık ayakkabı ihtiyacı duyan vatandaşların birçoğu eski ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Meydan çarşısında 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Şaban Işık (56), kış mevsimine haftalar kala yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Sabah erken saatlerde geldiği iş yerinde akşam geç saatlere kadar ara vermeden çalıştıklarını ifade eden Işık, “Özellikle kış mevsiminde tamirat işleri daha fazla oluyor, iş yoğunluğumuz artıyor bu da bizi mutlu ediyor çok şükür. Önceden çok para kazanıyorduk, vatandaşlarımızda bir pazarlık olayı var, bir ayakkabı tamir ettirince bile pazarlık yapıyor. Bu alışkanlıktan mı yoksa yokluktan mı bilemeyeceğim. Ayakkabı tamirleri 5-8 lira arasında değişiyor. Ayakkabısının tabanını değiştirmek isteyenden 15 lira, pençe attırmak isteyen müşterilerimden 10 lira alıyorum” şeklinde konuştu.

“İşini iyi yapan, dürüst çalışan kazanır”
Çocuk yaşlarda başladığı mesleğine devam ettiğini belirten Işık, “Çok çırak yetiştirdiğim insan oldu. Ya mesleği beğenmediler ya da kolay para kazanma yoluna gittiler. Bazıları bıraktı mesleği. Oysa bizim mesleğimiz bir sanat, işlerimiz de iyi. İşini iyi yapan, dürüst çalışan kazanır. Her meslekte böyledir. Kul hakkı yemeyeceksin, haram para yemeyeceksin. Dürüst insanların işleri her zaman iyi gider” diye konuştu.

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