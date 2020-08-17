Ayakları farklı ülkelerde olan tarihi köprü turizme kazandırılacak

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Bulgaristan ve Türkiye sınırını oluşturan derenin üzerindeki tarihi köprü, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Bir ayağı Türkiye, diğer ayağı Bulgaristan'da olan üç kemerinden sadece bir kemeri ayakta kalabilen Volçan Köprüsü'nün restorasyonu için adımlar atılıyor.

Boztaş köyüne 5 kilometre uzaklıktaki dereyi geçmek için kesme taştan yapılan sınırların belirlenmesinin ardından bir bölümü Bulgaristan'da kalan Volçan Köprüsü, ihtişamlı görüntüsü ile ilgi çekiyor.

Rezve Deresi'nin sakin aktığı günlerde heybetini dereye yansıtan köprünün, ağaçların arasında üzerini saran sarmaşıklar ile doğa ile bütünleşmesi insana ayrı bir keyif veriyor.

Askeri yasak bölge sınırları içerisinde olan köprüyü ziyaret etmek isteyenler gerekli izinlerin ardından köprüye ulaşabiliyor.

- "Köprüyü ayağa kaldırarak turizme kazandıracağız"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine, tarihi köprünün turizme kazandırılması için proje çalışmalarının sürdüğünü belirtti.