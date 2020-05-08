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Ayakları felç kedi yürüteç ile hayata döndü

ANKARA HABERLERİ  | 08.05.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ankara’da arka ayakları felç kalan kediye Sincan Belediyesi ekipleri yürüteç yaptı.Korona virüs süreci ve mübarek Ramazan ayında yaptığı yardımlarla dikkat çeken Sincan Belediyesi, can dostlara kol kanat germeye devam ediyor.

Ankara’da arka ayakları felç kalan kediye Sincan Belediyesi ekipleri yürüteç yaptı.
Korona virüs süreci ve mübarek Ramazan ayında yaptığı yardımlarla dikkat çeken Sincan Belediyesi, can dostlara kol kanat germeye devam ediyor. Sokaktaki hayvanların aç kalmaması için her gün en az 20 bölgeye mama, su ve yem takviyesi yapan ekipler, yaralı hayvanların tedavilerini de yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti. Gittikleri yerde yaralı bir kediyle karşılaşan ekipler, ilk tedavisini yaptı. Ekipler, ardından yaralı hayvanı bir uzmana götürerek röntgenini çektirdi. Omuriliğinden aldığı darbe ile arka ayaklarının felç kalacağını öğrenen ekipler, eldeki malzemelerle yaralı hayvana yürüteç yaptı. Sevimli kedi yürüteç yardımıyla artık rahatlıkla hareket edebiliyor. Ekiplerin bu davranışı Sincanlıların takdirini topladı.
Sokaktaki can dostlarına her koşulda destek çıkacakların altını çizen ekipler, herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Ekipler, korona virüs sürecinde sokak hayvanlarının açlıkla karşı karşıya kalmaması için hem vatandaşların hem de ilgili kurumların her türlü fedakârlıktan kaçınmaması gerektiğini ifade ettiler.

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Çayyolu Bora Eczanesi
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Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Eroğlu Eczanesi
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Taşkan Eczanesi
Cankaya
Yeni Mutlu Eczanesi
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