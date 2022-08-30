İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de Ayamama Deresi'ne akan kirli su çevreyi tehdit ediyor.

Ayamama Deresi'ne akan kirli suyun çevreye kötü kokular yaymasından rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm bulmasını talep ediyor.

Çevre sakinleri, deredeki suyun zaman zaman farklı renkte aktığını, bu durumun çevredeki firmaların atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklandığını ifade etti.



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