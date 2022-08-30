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  4. Ayamama Deresi'ne akan kirli su çevreyi tehdit ediyor

Ayamama Deresi'ne akan kirli su çevreyi tehdit ediyor

30.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de dereden çevreye kötü kokular yayılmasından rahatsızlık duyan vatandaşlar, yetkililerden çözüm talep ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de Ayamama Deresi'ne akan kirli su çevreyi tehdit ediyor.

Ayamama Deresi'ne akan kirli suyun çevreye kötü kokular yaymasından rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm bulmasını talep ediyor.

Çevre sakinleri, deredeki suyun zaman zaman farklı renkte aktığını, bu durumun çevredeki firmaların atıklarını dereye boşaltmasından kaynaklandığını ifade etti.

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Küçükçekmece ayamama deresi çevre koku

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