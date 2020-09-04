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Ayancık’ta "atıl pil" seferberliği

SİNOP HABERLERİ  | 04.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Sinop’un Ayancık ilçesinde, gençlik lideri ve gönüllü gençler, kamu kurumlarında, okullarda marketlerde ve camilerdeki geri dönüşüm kutularında biriken pilleri topladı.Ayancık Gençlik Merkezi Müdüresi Fatma Demir, atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, atık pillerin çöp olmadığını ve ayrı bir kutuda toplanıp, geri dönüşümünün sağlanması gerektiğini ifade etti.Demir, atık pilleri toplayarak duyarlılık gösteren gençlik lideri ve gönüllü gençlere, atık pilleri kamu kurumlarındaki atık pil kutularına atarak geri dönüşüme destek olan herkese teşekkür etti.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, gençlik lideri ve gönüllü gençler, kamu kurumlarında, okullarda marketlerde ve camilerdeki geri dönüşüm kutularında biriken pilleri topladı.
Ayancık Gençlik Merkezi Müdüresi Fatma Demir, atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, atık pillerin çöp olmadığını ve ayrı bir kutuda toplanıp, geri dönüşümünün sağlanması gerektiğini ifade etti.
Demir, atık pilleri toplayarak duyarlılık gösteren gençlik lideri ve gönüllü gençlere, atık pilleri kamu kurumlarındaki atık pil kutularına atarak geri dönüşüme destek olan herkese teşekkür etti.

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