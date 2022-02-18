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Ayancık'ta sel sonrası yeni ev ve iş yerleri inşa ediliyor

18.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayancık'ta sel sonrası yeni ev ve iş yerleri inşa ediliyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için yeni iş yerleri ve konutlar yapılıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımına başlanan iş yerleri ve konutların kısa sürede tamamlanarak afetzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

İlçede ayrıca köprü, menfez yapımı ile dere ve çay ıslah çalışmaları da devam ediyor.

Kaymakam İsmail Pendik, çalışmaların devam ettiği alanlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalara ilişkin, Ayancık Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , sel felaketinin yaralarının hızla sarılmaya devam edildiği vurgulandı.

İlçede, 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde 16 kişi yaşamını yitirmiş, kayıp 6 kişiye ise ulaşılamamıştı.

İlçede ayrıca sel nedeniyle 40 ev yıkılmış, 56 iş yeri zarar görmüştü.

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