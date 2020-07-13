Ayasofya Camii için lokma dağıtıldı

Kütahya’nın AK Parti Aslapana İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen programla Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla şükür duası programı düzenledi ve lokma dağıtıldı.

Merkez Camii önünde yapılan programa AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak, AK Parti İlçe Teşlilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokma ikarmının yapıldığı programda konuşan Cafer Bayrak, Ayasofya Camisi’nin zincirlerinin kırılarak ibadete açıldığını söyledi.

Bayrak, ’’Rabb’imize ne kadar şükretsek azdır. Yıllardır İslam aleminin, Müslümanların, bütün milletin özlemi olan, Fatih’in emaneti olan Ayasofya Camisi’nin tekrar ibadete açılmasına dünya gözüyle şahit olduk. Nasıl ki bayrağımız, ezanımız sembol ise Ayasofya Camisi’nin de bu toprakların Müslüman yurdunun olmasının mührüdür. Allah’a hamd olsun buna tanık olduk. Bunun için şükrediyoruz" diye konuştu.

