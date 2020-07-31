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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.07.2020 06:24 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan yedinci sabah namazı da yoğun katılımla eda edildi.

Sabah ezanı öncesi cami içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar namazı kılmak için saf tutarken bazılarının ise Ayasofya Meydanı'nda yere serilen hasırlar ve ya da yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazını kıldığı gözlemlendi.

Meydana ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik aramasının ardından içeri alındı.

Ayrıca caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, tekbirler ve salavatlar getirdi.

Bu arada, Fatih Belediyesi vatandaşlara güne özel gümüş kaplama hatıra madalyon ile üzeri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi işli bez çanta içerisinde tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su hediye etti.

Ayrıca, bayram namazı öncesi ve sonrasında namazdan çıkan vatandaşlara çorba ikramı yapılacak.

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