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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk gece yarısı da devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.07.2020 02:07 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk gece yarısı da devam ediyor

İSTANBUL (AA) - 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın caminin 24 saat ibadete açık kalması talimatıyla birlikte gece yarısından sonra da hareketliliğini koruyor.

Cuma namazıyla birlikte büyük bir heyecan ve sevinçle ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için Türkiye genelinden ve yurt dışından binlerce insan İstanbul'a geldi.

86 yıl aradan sonra kılınan ilk ikindi, akşam ve yatsı namazlarının ardından sabah namazını da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmanın heyecanını yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş meydandaki banklarda ve çimenlerde bekleyişini sürdürüyor.

Camiye giren bazı vatandaşların ise aralıklarla tekbir getirdiği görülürken, bazılarının ise izin verilen alanlarda namaz kılmaya, dua etmeye ve Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor.

Çok sayıda vatandaşın da içeri girmek için sıra beklediği cami, 01.15 - 03.00 saatleri arasında dezenfeksiyon işlemi için ziyarete kapandı.

Ayasofya meydanında da bazı vatandaşların namaz kıldığı bazıların çimenlerde uyuduğu görülüyor.

Meydana girişlerdeki tüm noktalarda güvenlik kontrolleri devam ediyor.

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