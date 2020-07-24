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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına lokma hayrı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı tüm yurtta olduğu gibi Korkuteli’nde de sevinçle karşılandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına lokma hayrı

Danıştay’ın kararının ardından 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı tüm yurtta olduğu gibi Korkuteli’nde de sevinçle karşılandı. Ayasofya’nın cami olarak açılışı anısına Korkuteli Ak Parti İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları başkanlığı, Cuma namazı çıkışında 2 bin kişilik lokma dağıttı.
Cumhuriyet meydanı Çayırlı Camii yanında cuma namazı sonrası açıklamada bulunan Ak parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, “Ayasofya’da, 86 yıl sonra cemaatimizle beraber ibadetimizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Şükürler olsun biz bu kutlu güne kavuşturana. Ecdadımızın emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. 86 yıl sonra bizlere bu coşkuyu yaşatan, bu kutsal emanete ve daha nice emanetlerimize sahip çıkan liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu gün milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlı olsun” dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına lokma hayrı

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