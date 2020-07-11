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Ayasofya kararı DATÜB’ü sevindirdi

BARTIN HABERLERİ  | 11.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasından dolayı bir kutlama mesajı yayımladı.Kassanov mesajında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açılacağı açıklaması Ahıska Türklerini gözyaşları ile sevince boğmuştur.

Ayasofya kararı DATÜB’ü sevindirdi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasından dolayı bir kutlama mesajı yayımladı.
Kassanov mesajında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açılacağı açıklaması Ahıska Türklerini gözyaşları ile sevince boğmuştur. Bizler DATÜB olarak bu haklı karardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı kutluyor ve desteklerimizi belirtiyoruz” ifadelerini kullanarak bu tarihi kararın yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu açıkladı.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise "Bizlerde Ayasofya ile ilgili süreci Ahıska Türkleri yakından takip ettik. Genel Başkanımızın çağrısı üzerine 24 Temmuz 2020 Cuma günü o tarihi günde yerimizi alacağız. Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak mücadelede emeği gecen herkesi kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

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