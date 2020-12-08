Ayasofya’da dev iskelenin kaldırıldığı yere halı serildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ana kubbesinde 7 yıldır bulunan dev iskele çalışmaların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. İskelenin kaldırıldığı alana vatandaşların namaz kılabilmeleri için halı serildi. Çalışmalar yakından görüntülendi.

86 yıl sonra 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde bulunan ve ana kubbenin bir bölümünü kapatan dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı. Cami restorasyonunun yapılabilmesi için kullanılan iskelenin kaldırılmasıyla vatandaşların o bölümde namaz kılabilmeleri için halı serildi. Son aşamaya gelinen çalışmaların bitmesiyle caminin ana kubbesinde namaz kılınmayan yer kalmayacak. Ayrıca iskelenin kalkmasıyla beraber figürler ortaya çıktı.

