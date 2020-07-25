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Ayasofya’nın açılışında Afyon lokumu dağıtıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra dün tekrar ibadete açılması nedeniyle Afyonkarahisar Beledisi tarafından İstanbul’da Afyon lokumu dağıtıldı.Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılmasıyla yüz binlerce kişi camiye akın etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra dün tekrar ibadete açılması nedeniyle Afyonkarahisar Beledisi tarafından İstanbul’da Afyon lokumu dağıtıldı.
Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılmasıyla yüz binlerce kişi camiye akın etti. Afyonkarahisar Belediyesi 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii önünde “Afyon Lokumu” dağıttı. Tarihe tanıklık eden vatandaşlar meşhur Afyon lokumunu tatma fırsatı buldu. Ayasofya Caminin açılışı nedeniyle belediye tarafından görevlendirilen personelin cami önünde lokum dağıttığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Tarihe hep birlikte tanıklık ettik. 86 yıl önce müzeye dönüştürülen Ayasofya Cami, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin aldığı karar ile tekrar cami oldu. Belediye olarak bizlerde camii önünde vatandaşlarımıza şehrimizin meşhur lokumunu dağıttık” dedi.

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