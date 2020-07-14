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Ayasofya’nın ibadete açılması Demirci’de de kutlandı

MANİSA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:44 | Son Güncelleme

Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilerek yeniden cami olması, bütün yurtta olduğu gibi Manisa’nın Demirci ilçesinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilerek yeniden cami olması, bütün yurtta olduğu gibi Manisa’nın Demirci ilçesinde büyük bir sevinçle karşılandı. AK Parti Demirci İlçe Başkanlığı, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesini pilav ikramıyla kutladı.
AK Parti Demirci İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen kutlamada, vatandaşlara pilav hayrı yapıldı. Programa, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar ve ilçe yönetimi, kadın kolları, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik öncesi açıklama yapan AK Parti Demirci ilçe Başkanı Mehmet Acar, "Ayasofya’nın tekrar cami olarak hizmet vermesi için devletimizce alınan kararın sevincini paylaşmak ve coşkusunu yaşamak için buradayız. Milletimizin gönül dünyasını heyecanla dolduran bu kararın alınmasında esas etken elbette AK Parti iktidarının oluşturduğu manevi iklimdir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gönlündeki iman ve azimdir. 24 Temmuz 2020 günü cuma namazıyla hasret bitecek, acılar dinecek, müminler mabetleri ile buluşacaktır. Fatih’in bedduası üzerimizden kalkacak ve ülkemiz yeni umutlara ve yeni ufuklara yelken açacaktır" diye konuştu.
Demircili vatandaşlar ise Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Yapılan konuşmanın ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

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